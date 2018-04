Alles Fellnase: Hier fühlen sich alle pudelwohl .

Erfolgreicher Start mit riz up: Am 19. Februar 2018 eröffnete Beate Pfister den 1. Hundesalon mit dem Namen „Alles Fellnase“ im Bezirk Scheibbs. Die Liebe zu Tieren, pflegerische Tätigkeit und Kreativität lassen sich so perfekt verbinden.