Nach ihrer Ausbildung zur Interior Designerin und Home Stagerin Professional hat die erfahrene Produktmanagerin 2017 ihre Firma Wohnraum Consulting gegründet. Ihre große Leidenschaft ist das professionelle Adaptieren von Immobilien zur Verkaufsförderung – das sogenannte Home Staging. Durch den gezielten Einsatz von Möbeln, Farbe, Licht und Dekoration werden Raumgröße und Raumnutzen gezeigt und ein Wohngefühl vermittelt.

Zeigen was möglich ist, denn der erste Eindruck entscheidet darüber, ob sich jemand näher für ein Haus oder eine Wohnung interessiert oder nicht. Immobilien sind die teuersten Objekte, die man vermarktet, daher ist es wichtig, diese auch ansprechend zu präsentieren“, so die Home-Staging-Expertin. Neben dem Home Staging widmet sie sich auch der Wohnraumplanung und Gestaltung. „Eine gute Planung, erspart viele unnötige Wege, ergebnislose Stunden in Möbelhäusern und ärgerliche Fehlkäufe“, versichert die Interior Designerin. Anhand von 3D-Visualisierungen zeigt sie ihren Kunden bereits in der Planungsphase, wie Böden, Einrichtung, Farben und Dekor miteinander wirken. „Das hilft oft sehr bei der Entscheidungsfindung“ erklärt die Jungunternehmerin.

Mehr Infos

www.wohnraumconsulting.at

gf@wohnraumconsulting.at

www.riz-up.at