Dann sind Sie bei Josef und Lisi Schöllerl, Eltern von 2 Kindern und stolze Besitzer von 16 Katzen, mit ihrer kleinen Manufaktur JoLi – Design e.U. in Korneuburg für Naturkratzbäume und Katzenmöbel genau richtig.

„Auch für Hunde fertigen wir das eine oder andere Stück. Die Idee für die Naturkratzbäume kam uns vor ca. 10 Jahren da die handelsüblichen Kratzbäume der Beanspruchung unserer Tiger nicht stand hielten und wir unseren Katzen auch ein Stück Natur in die Wohnung geben wollten. Auf die Idee daraus ein Geschäft zu machen brachten uns Freunde und die Leidenschaft zum Handwerk“, so Lisi Schöllerl stolz.

Mittlerweile fertigen sie auch Katzen- und Hundebetten, Futternäpfe, Katzenschaukeln, Catwalk und viel mehr. „Alles handgefertigte Unikate. Das Holz stammt aus Wäldern unserer Umgebung und wird von uns selbst von bereits gefällten Bäumen geschnitten. Wir produzieren einen Großteil unserer Produkte selbst, dadurch können wir auf Ihre Wünsche eingehen, wobei hier nur hochwertige Materialien verwendet werden. Unsere Katzen testen und belasten unsere Produkte ausgiebig, dadurch konnten wir in den letzten Jahren einiges an Erfahrung sammeln. Holen Sie sich Ihren individuellen Kratzbaum nach Maß“, so Josef Schöllerl.

