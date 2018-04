Im Oktober 2017 hat sich die Jungunternehmerin den Traum der Selbstständigkeit erfüllt und ihren Schönheitssalon „hautnah Kosmetik & Fußpflege“ eröffnet. Das liebevoll gestaltete Studio befindet sich im Herzen von Hadersdorf am Kamp. Direkt am Hauptplatz, mit Blick in einen kleinen Park. Das sorgfältig zusammengestellte Wohlfühlprogramm lässt keine Wünsche offen und bietet das Rundum-Paket der Schönheitspflege. Von entspannenden Kosmetikanwendungen bis hin zur pflegenden, schmerzlindernden Fußpflege wird alles geboten.

Auch individuelle Behandlungswünsche werden gerne wahrgenommen. „Das Wohlbefinden und die Zufriedenheit meiner Gäste ist mir ein besonderes Anliegen“, erzählt Johanna Lehr. Gerne nimmt sie sich Zeit und berät ihre Kundinnen und Kunden und findet mit ihnen gemeinsam die ideale Pflege. Auch Geschenkgutscheine für jeden Anlass sind bei ihr erhältlich.

Die dynamische Jungunternehmerin führt ihren Salon mit viel Geschick und Herzlichkeit. Ihr bisheriger Karriereweg hat sie durch renommierte 4-Sterne-Hotels und Resorts geführt, wo sie sich ihr breites Fachwissen angeeignet hat. Nach der Leitung eines Spa-Bereiches freut sie sich, ihre Kundinnen und Kunden im eigenen Salon begrüßen zu dürfen.

Mehr Infos:

Kontakt Johanna Lehr: 0660/490 90 75

www.riz-up.at