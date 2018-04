Im Dezember 2017 erfüllte sie sich dann endlich ihren Traum, und eröffnete mittels Gewerbeschein ihr Nagelstudio am 08.01.2018.

„Das Geschäft läuft dank sehr zufriedener Kundinnen und deren positiven Empfehlungen gut. Im künstlerischen Bereich konnte ich mich bereits in jungen Jahren beweisen. Glas ritzen, Zeichnungen mit Bleistift und Tusche, sowie Ölbilder waren ein Teil meiner Hobbies. Da ich mit hochqualifizierten Produkten arbeite, freuen sich meine Kundinnen sehr über die lange Haltbarkeit ihrer Kunstnägel. Hauptsächlich arbeite ich mit Acryl, auf Wunsch werden natürlich auch Gelnägel modelliert. Verschiedenste Muster, eine große Auswahl an Farbgelen und stets neue Ideen zu kreieren, daran liegt mir sehr viel. Als ehemalige Zahnarztassistentin und Ordinationshilfe steht Hygiene für mich an oberster Stelle! Dank meines Preis – Leistungsverhältnisses, wächst mein Kundenstock stetig und ich freue mich sehr über neue, bzw. bekannte Gesichter“, so die Jungunternehmerin.

Unterstützung holte sie sich von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich, welche sie bei den einzelnen Schritten begleitete. Das gesamte riz up Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos.

Mehr Infos:

Kontakt Karin Zenz: 0650/2669446

www.riz-up.at