„Die Kinder sollten draußen spielen, Spaß haben und kreativ sein, woraufhin mir die Geschäftsidee kam, mit einem Verleih von XXL Spielen ein völlig neues Angebot für eine breite Zielgruppe zu schaffen“.

Unter dem Namen eloo verhilft der Neugründer nun Kinderpartys, Grillfesten, Hochzeiten, Vereinsfesten oder auch Team-Building-Events zu einem unterhaltsamen und bewegenden Spaß, mit garantiertem Fun-Faktor. Gegründet wurde eloo am 1.1.2018 und ab April kann die volle Produktpalette am Standort Guntramsdorf, gegenüber dem Modulhaus, ausgeliehen werden. In den nächsten Jahren werden stets abwechslungsreiche neue Spiele-Sets ins Sortiment aufgenommen.

Derzeit enthält das eloo Angebot 3 verschiedene Spiele-Sets: Bausteinwelt für 3-10 Jahre, XXL Spiele-Sets für 3-8 Jahre, XXL Spiele-Sets für die Altersklasse 8-108 Jahre. Die Sets sind eine altersgerechte und qualitativ hochwertige Zusammenstellung und sind sowohl mit als auch ohne Sitzgelegenheiten ausgestattet. Der Transport erfolgt verpackt in Taschen entweder im Kofferraum des eigenen PKWs oder in der erweiterten Version im beigestellten Anhänger. Optional wird ein Lieferservice angeboten.

Mehr Infos:

www.eloo.at

office@eloo.at

www.facebook.com/eloo. XXL.Spieleverleih

Kontakt Morten Caterina: 0677 – 625 418 00

www.riz-up.at