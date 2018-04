„Die von mir immer wieder beobachtete, unendliche Kreativität der Kinder ließ in mir den Wunsch keimen ein Theater für Kinder zu kreieren. So entstand „Le Créâtre“, ein Theater, das auf kleinstem Raum eine Vielfalt an Funktionen birgt und welches nicht nur Kindern die Möglichkeit bietet, ihre Kreativität zu er-leben“, so Sabine Höller. „Unser Theater wird in unserer kleinen Werkstatt in liebevoller Handarbeit mit Liebe zum Detail passgenau gefräst, geschnitten und zusammengebaut.

Die Stabfiguren stellen wir selber mit der Technik des Papier gießen her. Wir bieten hierzu auch Vorstellungen mit Inhalten aus wertvollen Kinderbüchern an“, so Robert Höller zu ihrem Angebot. Ein weiteres ist der Kopfilein-Herzilein GEFÜHLS(WENDE)POLSTER - Eine Seite zeigt das lachende Herzilein, eine Seite das traurige, nachdenkliche Kopfilein. Der Polster unterstützt vor allem Kinder ihre Gefühle auch nonverbal auszudrücken, nach und nach wird er zum Sprachrohr und letztendlich hilft er zu erzählen.

Für alle Freunde der Kreativität bietet das Gründerpaar auch eine breite Palette an Kreativworkshops an.

Mehr Infos:

www.spielundlernraum.at

www.riz-up.at