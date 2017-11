„An der Universität Wien habe ich Interkulturelle Kommunikation studiert. Ich bin mit Slowakisch und Ungarisch zweisprachig aufgewachsen. Durch meine Sprach- (Deutsch, Slowakisch, Tschechisch, Ungarisch, Spanisch, Englisch, Russisch) und Kulturkompetenzen, ergänzt um die 15-jährige Erfahrung in internationaler Kundenbetreuung, Organisation und Assistenz habe ich mich entschlossen mein eigenes Reisebüro zu gründen“ erzählt die Jungunternehmerin.

Das Reisebüro wurde in Angern an der March, das an die Slowakei und Tschechien grenzt, gegründet. Momentan werden die Reiseangebote in die Slowakei und Tschechien erweitert. Die Angebote in andere CEE-Länder kommen schrittweise dazu.

Gerne steht Angela Betancor auch bei Ihrer Reiseplanung zur Verfügung und übernimmt die gesamte Reiseorganisation in diese Länder. Die zweite Sparte sind diverse Reiseangebote auf allen sieben Kanarischen Inseln (www.canarias-aquarelaxtravel.com).“

Da meine „zweite“ Heimat die Kanarischen Inseln sind, bin ich mehrmals im Jahr vor Ort, besitze dadurch ein großes Wissen und vergrößere allmählich das Angebot“, so die Gründerin. Persönliche Beratung, Flexibilität, Sprach- und Kulturkompetenzen und das einzigartige Portfolio zeichnen die Dienstleistungen von „Aqua Relax Travel – AR&T e.U.“ aus.

www.aquarelaxtravel.com

www.canarias-aquarelaxtravel.com

