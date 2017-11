Am 27. Oktober 2017 fand nun die große Neueröffnung des neuen Sportshops „MC Sports“ mit 1.100m² statt. Neben dem Verkauf von Sportartikeln bietet Christoph Mitterböck auch Berufsbekleidung, Textilveredelung mit Druck & Stick, die er selbst fertigt, an.

Im integrierten Sportcafe gibt es von Coffee to go bis hin zum Eis alles was das Herz begehrt. „Meine Mitarbeiter und ich freuen uns sehr Sie jetzt auch sonntags begrüßen zu dürfen. Bei uns finden Sie ofenfrisches Gebäck sowie einen kleinen Nahversorger. Weiters bieten wir unseren Gästen Frühschoppen sowie aktuelle Sportübertragungen an“, so der Jungunternehmer stolz über die Erneuerungen seines Geschäftes.

Unterstützung holte er sich vom RIZ, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich, welches ihn bei den einzelnen Schritten begleitete. Egal ob es sich um individuelle Beratungen, informative Veranstaltungen oder unternehmensrelevante Seminare handelt, das gesamte RIZ Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos.

Nutzen Sie bei RIZ Veranstaltungen auch die Gelegenheit Networking zu betreiben und interessante Geschäftskontakte zu knüpfen!

Mehr Infos:

Kontakt Christoph Mitterböck: 0664/23 95 823

www.mcsports.at

office@mcsports.at

