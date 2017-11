Die Gründungsvorbereitung erfolgte mit Unterstützung der NÖ RIZ Gründeragentur. Weiters nahm Martin Edelbauer an diversen Seminaren teil, unter anderem an den Seminaren Steuern/Belege und Online-Marketing. Zur Gründungsplanung war ebenso umfassende Beratung durch die steuerliche Vertretung hilfreich.

„Mein Grundkonzept meiner Geschäftsidee war, Garagentore, von deren Qualität und Preis-Leistungsverhältnis ich persönlich überzeugt bin und mit deren Herstellerfirma ich bereits seit 12 Jahren in engem Geschäftskontakt stehe, in Österreich zu vertreiben. Ich möchte mein fundiertes Wissen und meine 20-jährige Berufserfahrung direkt an den Kunden in meinem eigenen Unternehmen weitergeben.

Aber auch meine Leidenschaft für Schlosser- und Schmiedearbeiten möchte ich in meinem Unternehmen einfließen lassen“, so der Gründer über seinen Schritt in die Selbständigkeit. Der Vorteil dabei liegt darin, dass der Kunde seine Garage nicht an Norm-Tore anpassen muss, sondern dass jedes Tor ohne Zusatzkosten auf Maß angefertigt wird und das mit einer kürzeren Lieferzeit.

