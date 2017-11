1. Errichten von elektrischen Anlagen und 2. technische Hilfeleistungen im Haushalt. Beginnend mit der Berufsausbildung zum Elektroinstallateur machte er den Meisterbrief zum Elektrotechniker und sammelte Erfahrung am Bau.

Nach 24-jähriger Berufserfahrung als Elektriker und Handwerker hat Wielander unzählige Probleme beseitigt und war in vielen Branchen tätig, weshalb er nun als Allrounder im Raum Horn - tätig ist. Die Basis seines unternehmerischen Handelns ist die Freude am Handwerk, der Umgang mit Menschen und sein Hang zum Perfektionismus.

„Mein Name ist Martin Wielander – von allen Willi genannt. Und so ist mein Motto: WILLI WIRD`S RICHTEN!“, so der Jungunternehmer.

Sein Tätigkeitsfeld kann sich sehen lassen: Störungsdienst, Elektroinstallationen, Planung und Ausführung für Wohn- und Geschäftsgebäude sowie für landwirtschaftliche Bauten, Handwerks- & Hausservice Probleme verschiedenster Art in Haus und Garten, Modernisierung von Elektroinstallationen Altbauten u.a. in die Jahre gekommene elektrische Anlagen, Überprüfung von Elektroinstallationen, Installation klassischer Raumbeleuchtung, funktioneller Arbeitsplatz- oder Außenbeleuchtung, Satelliten- und Antennenanlage.

Geschäftszeiten: MO-DO von 8-18 Uhr, FR von 8-13 Uhr.

Mehr Infos

Kontakt Martin Wielander: 0680/4028757

www.elektrikwilli.at

www.riz.at/bestbusiness

www.noen.at/bestbusiness

www.riz.at