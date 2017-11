Nach der Schließung des Blumengeschäftes in Hollenstein an der Ybbs entschloss sie sich ihren Traum eines eigenen Geschäfts zu verwirklichen um so den Menschen in ihrem Heimatort und der umliegenden Region Blumen, Pflanzen und diverse Dekorationen anzubieten.

Am 30. September 2017 war es schließlich soweit. Gemeinsam mit 2 Mitarbeitern, die sie vom alten Geschäft übernehmen konnte, fand die Neueröffnung ihres Blumenateliers „floral-kreativ“ statt. Neben traditionellen Sträußen und Pflanzen bietet sie auch Hochzeits- und Trauerfloristik an.

Gerne dekoriert Petra Mandl jede Feierlichkeit und formt für Sie die wohl schönsten Werkstoffe der Natur zu einem unvergesslichen Gruß denn: „Blumen sind die Gaben der Natur in ihren schönsten Farben und Formen.“ Unterstützung holte sie sich vom RIZ, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich, welches sie bei den einzelnen Schritten begleitete.

Egal ob es sich um individuelle Beratungen, informative Veranstaltungen oder unternehmensrelevante Seminare handelt, das gesamte RIZ Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos.

Kontakt Petra Mandl: 0664/9125127

kontakt@floral-kreativ.at

www.floral-kreativ.at

www.riz.at/bestbusiness

www.noen.at/bestbusiness

www.riz.at