Ihr Partner für schnelles und unkompliziertes Beliefern innerhalb des Gastronomiebereichs, bei Veranstaltungen und auch im Privatbereich.

Denn unter dem Leitspruch: „Sie brauchen, wir handeln“, hat sich Laz dem Hintergrundbereich der immer mehr aufblühenden Gastronomie gewidmet. Alles was von Betrieben, Vereinen und Privatpersonen an Handelswaren gebraucht wird, konnte ab Oktober dieses Jahres bestellt werden. Von der kühlen Coca-Cola bis zum prickelnden Champagner, Laz hat alles was Ihr Herz begehrt.

Die Geschäftsidee entspringt dem Unternehmergeist des Gründers, El Said, der in den letzten Jahren das regionale Lieferunternehmen gegründet hat. Das Lieferunternehmen handelt vor allem in den Bezirken Mistelbach, Korneuburg und Gänserndorf aber auch in Wien. Weil wir schnell handeln und fast alles besorgen, wissen unsere Kunden, dass sie immer auf uns zählen können.

Probieren Sie es doch einmal aus und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung, ob Laz als neues Unternehmen der Region, auch Sie überzeugen kann. Für Sie da sind wir während der Bürozeiten von Mo-Fr. 8 Uhr – 18 Uhr und Sa. 8 Uhr – 16 Uhr.

office@laz-handel.at

www.laz-handel.at

