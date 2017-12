„Unser Tätigkeitsfeld geht weit über das normale Ausmalen eines Raumes hinaus, so bieten wir unseren Kunden stets eine gute Beratung bezüglich der Gestaltung aber auch der technischen Eigenschaften unserer Anstrichmittel.

Kein Untergrund ist vor uns sicher. Holz, Metall, diverse Kunststoffe, für unsere Anstriche gibt es keine Hindernisse“, so Mankuloglu Serkan. Er bietet kompetente Beratung zur Farbgestaltung Ihrer persönlichen Wohnwelt. Edle metallische Oberflächen, Spachteltechniken auf Kalkbasis, Maltechniken – bei „Farbe und Design“ sind Sie genau richtig.

Außergewöhnlich täuschend echt wirkende Illusionsmalereien sind sein Spezialgebiet. Ganz gleich ob es sich um einen Neuanstrich, einer kompletten Sanierung, Trockenbaufertigstellung oder auch um Wärmedämm-Verbund-System handelt. Qualität und saubere Arbeit steht bei uns an erster Stelle! Unterstützung bei seinem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt der Jungunternehmer vom RIZ, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Ob Beratungen, Veranstaltungen oder Seminare, das gesamte RIZ Leistungsangebot ist für Unternehmen in NÖ kostenlos.

Mehr Infos:

Kontakt Serkan Mankuloglu: 06769434903

www.Farbendoc.at

www.riz.at