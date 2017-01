Markus Schützenhofer konnte schon 14 Jahre Berufserfahrung im Bereich Tankstellengewerbe sammeln, bevor er 2015 die Firma seines Vaters, die Shell Tankstelle in Grafenwörth, übernahm. 1,5 Jahre danach wagte er nun einen weiteren Schritt und gründete die SMVK Gmbh und übernahm mit 1. August 2016 die Shell Tankstelle Wachaustrasse 30 in Krems.

Den Kremser/innen besser bekannt als Becker Tankstelle. Früher eine sehr beliebte und belebte Tankstelle war nun in die Jahre gekommen und Renovierungsarbeiten waren dringend notwendig. Ein Großteil ist schon geschafft und die Tankstelle erscheint bereits im Außenbereich in neuem Glanz, aber auch innen wurde einiges erneuert. „Wir bieten unseren Kunden neben Treibstoffen auch eine Waschstraße, zwei Lanzenwaschplätze, Staubsauger, Flaschengas, Schlüsseldienst und einen gut sortierten Shop mit frischem Gebäck“, so der Gründer stolz über seine Tankstelle.

Markus Schützenhofer freut sich gemeinsam mit seinem Bruder Michael Schützenhofer und dem motivierten Team, Sie als Kunden täglich zwischen 05.00 – 24.00 Uhr begrüße zu dürfen. Professionelle Unterstützung bei seinem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt der Jungunternehmer vom RIZ, der Gründeragentur des Landes NÖ. Ob individuelle Beratungen oder unternehmensrelevante Seminare, das RIZ Leistungsangebot ist für Unternehmen in NÖ kostenlos.

Mehr Infos unter:

smvkgmbh@gmail.com

www.riz.at