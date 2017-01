Tanja Bruchbacher bringt mit ihrem Unternehmen phanschi® - ecological sportswear without limits die erste ökologische Wintersportfunktionsjacke made in Austria auf den Markt. Die Unternehmensidee entstand im Jahr 2014 aus ihrem eigenen Bedürfnis eine ökologische, schadstofffreie und in Österreich gefertigte Funktionsjacke zu erwerben.

„Jedoch musste ich nach dem Durchforsten unzähliger Geschäfte und Webshops feststellen, dass es eine solche Jacke anscheinend nicht gab“, erzählt Tanja Bruchbacher und kreierte ihre nachhaltige Funktionsjacke daraufhin selbst. Ab sofort ist phanschi® exklusiv für umweltbewusste Outdoorladies in vier knallig coolen Farbkombinationen online erhältlich. Mit den klingenden Namen Purple Lady, Sunshine Girl, Miss Grasshopper und Queen Orange Blossom machen die aus den natürlichen Materialien Schafschurwolle und Baumwolle gefertigten Wintersportjacken auf sich aufmerksam und versprechen dabei volle Funktionalität bei allen winterlichen Aktivitäten.

Gefertigt wird zu 100 % in Österreich aus europäischen Rohstoffen. Zusätzlich kommt bei phanschi® - der ökologischen Funktionsjacke auch die Sicherheit nicht zu kurz. So verfügt jede Outdoorjacke über einen im Ernstfall lebensrettenden RECCO ®-Reflektor. Unterstützung bei der Unternehmensgründung gab es vom RIZ, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich.

Mehr Infos unter:

www.phanschi.at

www.riz.at