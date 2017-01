Die Idee, einen kleinen Laden zu eröffnen, war schon lange in ihrem Kopf und mit dem richtigen Standort, den sie in Mödling fand, war die Idee in kürzester Zeit Realität und nach nicht einmal 1,5 Monaten wurde „LINOS Marketerei. Schönes für Hund & Heim“ am 25.11. eröffnet.

Lino ist jetzt der kleine Chef und gleichzeitig der wichtigste und beste Produkttester. Zusammen hat sich das Marketerei-Team das Ziel gesetzt, seinen Kunden tolle Produkte in ansprechendem Design aus ausgewählten Manufakturen und in Top-Qualität anzubieten. In LINOS Marketerei findet man angesagte Labels aus kleinen Manufakturen und trendige Lifestyle Produkte für Hund & Mensch. Leinen, Halsbänder, cooles Spielzeug, Liegeplätze für In- & Outdoor, feine und vor allem gesunde Leckerlis & Kauartikel sowie hochwertige Pflegeprodukte.

Außerdem Raumdüfte, unterhaltsame Hundelektüre, Wohnaccessoires, Outdoor Equipment wie z.B. schicke Regenjacken aus Hamburg, schöne Geschenkideen und alles, was man sich für ein Leben mit und rund um den Hund wünscht. Daneben wird es auch Workshops und Fachvorträge geben.

Mehr Infos unter:

office@marketerei.at

facebook.com/LinosMarketerei

www.riz.at