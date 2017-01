Der Wunsch den Beruf des Instrumentenbauers auszuüben bestand bei Christian Tauchner schon lange Zeit bevor er 2012 die Möglichkeit erhielt, das Handwerk zu erlernen. Bereits in seiner Jugend und vermehrt während seines IGP Trompete und IGP Horn Studiums verbrachte er einen großen Teil seiner Freizeit mit der Wartung und der Reparatur der eigenen Instrumente.

Nach Ablegung einer außerordentlichen Lehrabschlussprüfung und dem Absolvieren des Unternehmertrainings und der dazugehörigen Abschlussprüfung gründete er im September 2016 sein Unternehmen BlechLAUT. Wie der Name bereits verrät, richtet sich das Hauptaugenmerk auf die Reparatur von Blechblasinstrumenten in der hauseigenen Werkstatt in 2881 Trattenbach 205.

Weiters können Pflegeartikel und Zubehör für sämtliche Blasinstrumente und Schlagwerk erworben werden. Christian Tauchner freut sich darauf alle Musikbegeisterte ab dem ersten Ton auf ihrem musikalischen Weg ein Stückweit begleiten und unterstützen zu können. Umfangreiche und professionelle Unterstützung bei seinem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt der Jungunternehmer vom RIZ, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich.

Egal ob es sich um individuelle Beratungen, informative Veranstaltungen oder unternehmensrelevante Seminare handelt, das gesamte RIZ Leistungsangebot ist für Unternehmen in NÖ kostenlos.

Kontakt Christian Tachner: 0676/64 34 123

BlechLAUT@gmx.net

www.riz.at