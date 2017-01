Seit 20.10.2016 betreibt sie ihr Unternehmen am Mühlweg 1 in 2821 Lanzenkirchen. „Meine Energiearbeit in unterschiedlichen Formen kann ausgleichen, vitalisieren, Blockaden und Verspannungen lösen, die körpereigenen Selbstheilungsprozesse in Gang setzen, Körper, Geist und Seele wieder in Einklang bringen.

Sie kann aber auch als vorbeugende Maßnahme gesehen werden um den Gesundheitszustand zu fördern oder zu erhalten“, so die Jungunternehmerin. Sakralenergetik ™ ist besonders wirksam bei Rückenschmerzen, Begleitung nach Bandscheibenvorfällen, Gelenksschmerzen, Tennis-, und Golfarm, Schulter-, Hüft- oder Knieproblemen, Taubheitsgefühl (in Finger, Zehen), Körperfehlstellungen, Hexenschuss, Verspannungen, Schmerzen in den unterschiedlichen Bereichen der Wirbelsäule.

Die sakralenergetische Anwendung läuft in folgenden Schritten ab: Zuerst werden Körperhaltung und Körperbewegungen analysiert sowie die Leitlinien vermessen. Mittels sanfter schmerzfreier Körperarbeit wird dann der gesamte Körper ausgeglichen und entspannt.

Mehr Infos unter:

Kontakt Sandra Oberger: 0664/552 14 51

office@sakralenergetik-oberger.at

www.riz.at