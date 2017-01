Lena Weichselbaum braut Schwarztee zu einem einzigartigen, alkoholischen Getränk, das gekühlt aus Weingläsern getrunken wird. Die Idee dazu kam bei den Hochzeits-Vorbereitungen einer Freundin, die spaßhalber zu diesem Anlass ausschließlich Tee servieren wollte - damit dieser Tag unvergesslich wird.

Als Getränke-Entwicklerin stellte sich Lena Weichselbaum sofort die Frage, wie so ein (Hochzeits)Tee aussehen könnte, damit er diesem festlichen Anlass würdig ist. Durch einen eigens dafür entwickelten Brauprozess hat sie während ihres Studiums an der AMU in Wieselburg den Tee zu einem von Grund auf neuen Getränk gemacht. Das Getränk wurde wegen seiner eleganten, britisch-vornehmen und erheiternden Art und weil er ja mehr als Tee ist „Teamore“ genannt. Nach intensiver Entwicklungsarbeit, vielen Prototypen und einer erfolgreichen Testproduktion war im November 2016 die Markteinführung von Teamore.

Bis heute wurde deutlich, dass Teamore ein tolles Geschenk für jeden Anlass ist und sich in geselligen Runden und Feiern mit Freunden als Gutelaune- Getränk perfekt eignet. Durch die Kombination von ausgewählten Zitrusfrüchten, der Herbe des Tees und einer zurückhaltenden Süße bietet Teamore ein überraschendes Geschmackserlebnis. Zusätzlich erweckt das natürliche Koffein des Tees müde Geister zu neuer Frische. Unterstützung erhielt Lena Weichselbaum von der NÖ RIZ Gründeragentur.

Mehr Infos unter:

www.teamore.at

www.riz.at