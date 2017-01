Unter dem Leitsatz der Praxis „Lust zu reden“ soll ein auf Vertrauen basierender Dialog mit den KlientInnen stattfinden. Egal um welche Probleme es sich handelt, sei es Lustlosigkeit, Erektionsprobleme, kindgerechte Aufklärung, Blockaden, Prävention vor sexueller Gewalt, Homosexualität oder auch unausgesprochene Wünsche und Fantasien, mit Paula Fichtinger- Schulner können Sie in entspannter Atmosphäre über alles reden.

Die KlientInnen stehen im Mittelpunkt, eine gezielte Fachberatung ist dank der fundierten Ausbildungen garantiert. Die Praxis „Lust zu reden“ wurde im Juli 2016 in Zwettl gegründet und befindet sich in der Florianigasse 5. Neben Einzel und Paarberatung bietet Frau Paula Fichtinger-Schulner auch Workshops und Vorträge in Schulen an.

Gezielt wird auf das Alter und das Wissen der Schüler Rücksicht genommen und sensibel mit dem Thema umgegangen. Professionelle Unterstützung bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt die Jungunternehmerin vom RIZ, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Egal ob es sich um individuelle Beratungen, informative Veranstaltungen oder unternehmensrelevante Seminare handelt, das gesamte RIZ Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos.

Mehr Infos unter:

paula@lustzureden.at

www.lustzureden.at

www.riz.at