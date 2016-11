Nach 17 Jahren Erfahrung im Metallbereich, wollte Catic Mevludin nach einer positiven Meisterprüfung seine Produkte in einem eigenen Unternehmen umsetzen. Im Juli 2016 wagte er schließlich den Schritt in die Selbstständigkeit und gründete CM-Metallbau e.U. mit Firmensitz in 3361 Aschbach /Markt und einer weiteren Betriebsstätte in 3353 Biberbach.

„Wir entwerfen und setzen Produkte und Konstruktionen aus Edelstahl, Stahl, Niro, Aluminium und Glas um. Wir sind Spezialisten auf dem Gebiet des Metall-und Glasbaus und idealer Ansprechpartner für Sonderanfertigungen“, so Catic Mevludin stolz über sein Unternehmen.

Das umfangreiche Produkt- und Leistungsangebot macht CM Metallbau zum idealen Partner. Egal ob Wintergärten, Carports, Vordächer, Glasfassaden, Garten–Türen, Glas-Türen oder Zäune, Treppen, Geländer, Sonderanfertigungen, Reparaturarbeiten, Schmiedeeisentore oder Zäune aus Schmiedeeisen - Catic Mevludin und sein Team übernimmt die Anfragen gerne.

Umfangreiche und professionelle Unterstützung bei seinem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt der Jungunternehmer vom RIZ, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Egal ob es sich um individuelle Beratungen, informative Veranstaltungen oder unternehmensrelevante Seminare handelt, das gesamte RIZ Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos.

Mehr Infos unter:

Kontakt: Catic Mevludin 0650/9907829

www.cm-metallbau.at

www.riz.at