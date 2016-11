Eva Balber ist seit Juni 2016 als Ernährungsberaterin in 2534 Alland tätig. Ihr Interesse, genauer über unsere Ernährung und die physiologischen Vorgänge im Körper Bescheid zu wissen, begleitete sie schon seit vielen Jahren. Zusätzlich zu ihrem Ernährungswissenschaften- Studium als „Spätberufene“ absolvierte sie die Ausbildung zur Sporternährungsberaterin.

„Ich berate Sie gerne bei der Verbesserung Ihrer Ernährungsgewohnheiten, z.B. Gewichtsreduktion, Sporternährung, Vegetarischer und Veganer Ernährung, Lebensmittel-Allergien und – Intoleranzen, Vorbeugung von Diabetes, Bluthochdruck und bei allem, was sonst noch zum Thema Ernährung und Lebensmittel für Sie interessant ist!“, so die Jungunternehmerin zu ihrem Angebot.

Eva Balber ist wichtig, dass eine individuelle Beratung an die persönlichen Bedürfnisse ihrer Kunden angepasst ist, denn nur so wird das Erreichen gesetzter Ziele möglich. Sie unterstützt gerne, ein Ernährungskonzept zu finden, das auch in der Praxis gut umsetzbar ist - bodenständig und regional, mit einfachen Gerichten ausgewogen ernähren und kochen.

Das von ihr vermittelte Wissen hilft bei der geeigneten Lebensmittelauswahl. Das Resultat der Ernährungsverbesserung zeigt die Messung der Körperzusammensetzung mittels Bioimpedanzanalyse. Somit haben ihre Kunden die Bestätigung, dass Sie auf dem richtigen Weg sind!

Mehr Infos unter:

Kontakt: Eva Balber 0650/ 670 65 39

fitfuergenuss@gmx.at

www.riz.at