Nach über 25 Jahren in verschiedenen Unternehmen, wagte Christian Böhm den Weg in die Selbstständigkeit. Unterstützt durch die NÖ RIZ Gründeragentur gründete er im Juli 2016 die Firma Fliesen Böhm mit Firmensitz in Haugsdorf.

Die Leidenschaft für das Fliesenlegerhandwerk soll den Kunden von Anfang an das Gefühl geben, den richtigen Handwerker gefunden zu haben. Die Entscheidung, von nun an selbst für alles verantwortlich zu sein, war keine leichte. Unterstützt von Familie und Freunden waren die Monate vor der Gründung anstrengend, aber auch sehr interessant. Stolz auf seinen Beruf, den niemals eine Maschine ersetzen kann, möchte er als Jungunternehmer durchstarten.

Sein Fachbetrieb bietet Fliesen- und Plattenlegerarbeiten im Innenund Außenbereich, sowie Reparaturarbeiten an. Christian Böhm möchte ein kompetenter Partner beim Verwirklichen von Wohn(t)räumen sein. Kunden die neu bauen, umbauen, modernisieren oder renovieren mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, ist das Kernstück seiner Firmenphilosophie.

Umfangreiche Unterstützung bei seinem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt der Jungunternehmer vom RIZ, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Egal ob es sich um individuelle Beratungen, informative Veranstaltungen oder Seminare handelt, das gesamte RIZ Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos.

Kontakt: Christian Böhm 0699/119 722 39

boehmfliesen@gmail.com

