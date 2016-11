Nach 30 Jahren in der Modebranche, davon 22 Jahre selbstständig, hat sich im Laufe der Zeit das Konsumverhalten von Christine Thumberger verändert. Nachdem ihre Denkweise nachhaltiger wurde und Mode für sie keinen hohen Stellenwert mehr hatte entschied sie sich, sich einer neuen Herausforderung zu stellen.

Mit Jänner 2016 eröffnete sie so ihre eigene „Hundevilla“ in der es um Ausbildung, Betreuung, Pflege und Vermietung von Tieren sowie die Beratung hinsichtlich artgerechter Haltung und Ernährung von Tieren geht. „Als langjährige Hundebesitzerin macht es mir große Freude, meinem Hund das zu geben was er braucht. Neben Bewegung und Ernährung auch eine artgerechte Beschäftigung und Training, um ein gutes Team zu sein.

Den gleichen Benefit möchte ich gerne an andere Hunde weitergeben. Bei uns sind bis zu 4 Gasthunde, die bei uns leben, wenn ihre Besitzer keine Zeit haben. Wir sorgen dafür, dass sie sich pudelwohl fühlen“, so die Gründerin stolz. Christine Thumberger legt großen Wert auf hohe Qualität ihrer Arbeit und weist ein gutes Fachwissen auf.

Durch die Liebe zu ihrem Beruf und der Ausbildung bei einem Hundebetreuer mit 18-jähriger Erfahrung weiß sie, wie sie Hundebesitzer und vor allem deren Hunde glücklich macht. Unterstützung bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt die Jungunternehmerin von der NÖ RIZ Gründeragentur.

Mehr Infos unter:

Kontakt: Christine Thumberger 0664/4141516

ct@hundevilla.com

www.riz.at