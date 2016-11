Während des Studiums schwirrte schon immer der Gedanke der Freiberuflichkeit im Kopf von Laura Dötzl herum und war ihr großes Ziel. Nach einem Jahr in einem Rehabilitationszentrum in Baden setzte sie ihren Wunsch in die Wirklichkeit um und wagte den Schritt in die Selbständigkeit mit ihren eigenen Praxen.

Seit August 2016 therapiert sie in Kematen/ Ybbs und mit Oktober 2016 startet Physiotherapie Laura Dötzl auch in Waidhofen/ Ybbs. Zu Beginn gab es vieles zu planen. Durch die Hilfe ihrer Familie und Herrn Dr. Hinterdorfer hat sie diese Hürden gemeistert und ist nun stolz den Schritt in die Freiberuflichkeit gewagt zu haben. Auch die NÖ RIZ Gründeragentur stand ihr von Anfang an mit individuellen Beratungen, informative Veranstaltungen oder unternehmensrelevante Seminare zur Seite.

„Egal ob bei orthopädischen oder traumatischen Problematiken, rheumatischen Beschwerden oder zur Prävention- in diesen Bereichen bin ich der passende Ansprechpartner“, so die Jungunternehmerin stolz über ihre Gründungen. Kompetenz gepaart mit jeder Menge Freude an der Physiotherapie und dem Arbeiten mit Menschen zeichnet ihre Art der Therapie aus.

Getreu dem Motto „The best time to start was yesterday and the next best time is NOW“ freut sie sich bald viele PatientInnen in ihren Praxen begrüßen zu dürfen und im Hier und Jetzt gemeinsam mit ihnen die richtige Therapie für sie zu finden.

