Seit ihrem 18. Lebensjahr hat sich die gebürtige Weißrussin Tatsiana Brückl für den Beruf der Heilmasseurin und Energetikerin interessiert. So begann sie aus eigenem Interesse Massagekurse zu absolvieren. Nach ihrem Studium in Weißrussland machte sie 2012 die Ausbildung zur medizinischen Masseurin und dann eine Weiterbildung zur Heilmasseurin im Wifi Gmünd.

Danach konnte sie bei einigen Heilmasseuren Erfahrung sammeln bis schließlich der Wunsch, sich selbstständig zu machen, so groß wurde, dass sie im September 2015 ihr Gewerbe nebenberuflich anmeldete. „Ich will meinen Kunden mehr Wohlfühlambiente anbieten als andere. Besonders wichtig ist, sich Zeit für den Kunden zu nehmen und das ganz ohne Zeitdruck und Stress“, so die Tatsiana Brückl über ihre Selbstständigkeit.

Ihr Angebot kann sich sehen lassen: Heilmassagen , Moorpackungen, Ultraschalltherapie , Elektrotherapie sowie Ohrkerzenbehandlung. Ganz neu im Programm hat sie Lomi Lomi Nui – eine hawaiianische Körperarbeit. Gerne kommt die Jungunternehmerin auch zu Ihnen nachhause.

Umfangreiche Unterstützung bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt sie vom RIZ, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Ob individuelle Beratungen, informative Veranstaltungen oder Seminare, das RIZ Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos.

Mehr Infos unter:

www.heilmassage-tanja.at

www.riz.at