So entschied sie sich mit „Seelenbalsam e.U.“ den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen und absolvierte die Ausbildung zur Kosmetikherstellerin.

Es folgte die Entwicklung von Rezepturen, die genau diese Anforderungen erfüllen sollten. Balsame in Bioqualität, die durch den Einsatz von hochwertigen Ölen auf unterschiedliche Bedürfnisse von Hauttypen eingehen, kombiniert mit Düften, die auch auf seelische Befindlichkeiten unterstützend wirken.

„Balsame sind die Seele einer Creme“- im Balsam sind alle essentiellen Wirkstoffe enthalten, die eine Creme auszeichnen. Alle Cremen werden frisch und von Hand gerührt und sind mit und ohne Lichtschutzfaktor erhältlich. Badekugeln mit Biosheabutter, Gesichtswässer und rückfettende Seifen sind ebenfalls im Webshop erhältlich.

„Gemeinsam ermittle ich mit Ihnen Ihr Haut- und Duftprofil, und stelle danach Ihre maßgeschneiderte Kosmetik im neugebauten Labor in Droß her“, so die Gründerin. „Willkommen im Delikatessladen der Frischekosmetik, weg von der Industrieware hin zum regionalen Produkt! Ihre Haut als das größte Organ des menschlichen Körpers wird sich freuen!“, so das Motto.

Mehr Infos unter:

Kontakt Sabine Brandner: 0699/108 63 162

www.seelenbalsam.at

www.riz.at