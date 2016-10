Nach der Absolvierung von zertifizierten Ausbildungen und Zusatzausbildungen bietet sie seit der Gründung Anfang September Sitzungen und Behandlungen in ihrem Praxisraum in Sollenau in den Bereichen PranaVita-Energethik, Trance Arbeit und spirituelle Rückführungen an.

PranaVita ist eine Methode der Humanenergetik, bei der Blockaden gelöst, verbrauchte Energie aus dem Energiekörper entfernt wird und frische Energie zugeführt wird, so dass die Selbstheilungskräfte aktiviert werden und mehr Gesundheit, Lebensfreude und Energie fließen kann.

In der Trance Arbeit unterstützt Ingrid bei Themen wie Abnehmen, Nichtraucher werden, Ängsten, Stressmanagement, Selbstwert etc. Die spirituelle Rückführung führt den Klienten in ein Vorleben und ein Stück in die spirituelle Welt, wodurch wertvolle Einsichten auch in das jetzige Leben und eventuell anstehende Entwicklungsschritte gewonnen werden können.

Das RIZ konnte die Jungunternehmerin kompetent unterstützen. Das RIZ Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos.

Mehr Infos unter:

www.ingrid-mit-gefuehl.at

www.riz.at