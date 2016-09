Dagmar´s Greißlerei, Margaretenplatz 4 in Berndorf, ehemals Einzelhandel Seethaler erstrahlt im neuen Look und irgendwie scheint es, als wäre die Zeit stehen geblieben. Wer über die Schwelle des edlen Greißlerladens tritt, der erlebt eine wundersame Zeitreise in eine Welt, wo der Einkauf von der freundlichen Frau hinter der Theke, in diesem Fall Dagmar Vocka oder ihre Mitarbeiterin Doris Stahsny, noch abgepackt wurde und ein jeder Zeit für ein Schwätzchen hatte.

Altwiener Bonbons leuchten mit bunten Lutschern und Seidenbonbons um die Wette, die nach Wunsch abgepackt werden. Hier ist es möglich, sich seine persönliche Süßigkeitenmischung zusammenstellen zu lassen. Die hausgemachten Käsestangen lassen jedes Schulkindherz höher schlagen, frisches Obst und Gemüse dürfen natürlich nicht fehlen, der Blumensalat ist ein „Geheimtipp“.

Die große Auswahl an frischen Gebäck wie Dinkel-, Graham- oder Biokornspitz und nicht zu vergessen das Angebot von glutenfreiem Gebäck steht den Kunden auch am Sonntag zur Verfügung. Regionale Produkte von Bauern und Fleischhackern runden das Angebot neben der Wurst und Käseauswahl aus dem Mittelmeerraum ab.

Eine große Tafel verrät, dass es frischen Fisch von Gut Dornau gibt und auf Bestellung frische Partybrötchen. Egal, ob ein Frühstück, oder ein Glas Wein mit frischen Prosciutto und Parmesan, das Ambiente ist für jeden Gast ein Genuss.

Mehr Infos unter:

Kontakt Dagmar Vocka: 02672/85 504

www.dagmarsgreisslerei.at

www.riz.at