Nach langjähriger Berufserfahrung, vielen Weiterbildungen und Seminaren wie z. B. für Haarverlängerungen oder Colorationen, absolvierte sie 2002 die Meisterprüfung für das Gewerbe Friseur und Perückenmacher. Danach leitete sie als Managerin bis 2015 einen Salon einer großen Friseurkette und war dort auch als Lehrlingsausbilderin tätig.

Der Wunsch nach Selbständigkeit wurde immer grösser. So entschied sie sich im Herbst 2015 den Schritt zu wagen und eröffnete ihren Salon „Beautystyle“ in Raasdorf. „Besonders wichtig ist es, für die Kunden genug Zeit aufzuwenden, um diese mit Hair Wellness zu verwöhnen. Bei mir bekommen Sie individuelle Beratung. Ich lege großen Wert darauf, dass sich meine Kunden bei mir wohl fühlen und sich in der Zeit ihres Aufenthaltes voll und ganz entspannen können“, so die Jungunternehmerin stolz über ihren Salon.

Umfangreiche und professionelle Unterstützung bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt die Jungunternehmerin vom RIZ, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Egal ob es sich um individuelle Beratungen, informative Veranstaltungen oder unternehmensrelevante Seminare handelt, das gesamte RIZ Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos.

Mehr Infos unter:

Kontakt Brigitte Strobl:

info@beautystyle.cc

0664 522 00 10

www.riz.at