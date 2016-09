Seit 20. April 2015 bereitet THOmas CHOchola - THO CHO - den Weg für sein Startup, die echobell gmbh, auf. Als erster Teilnehmer des kubator- Programms entwickelte er unter anderem das Wohlfühlgerät, die echobell. echobell vereint die Ergebnisse aus 30 Jahren Forschungstätigkeit und basiert auf eigens entwickelten naturidenten Schwingungsmustern.

Mit Gerald Zrenner hat sich Thomas Chochola einen kongenialen Partner mit Know-how eines ehemaligen Managers des Pharma-Konzerns Novartis in die Geschäftsleitung des Unternehmens geholt. Die echobell gmbh bietet ihren Kunden mit der Produkt-Innovation „echobell“ ein zeitgemäßes Handgerät zur Übertragung bewegungsfördernder Klänge und Vibrationen.

In Selbstanwendung können Muskeln, Sehnen und das Bindegewebe im Körper angeregt werden. Durch die Anwendung von echobell können sich vorhandene Blockaden in Minutenschnelle lösen und auch emotionale Miss-Stimmungen ausgleichen. Seit dem 2. August ist die echobell am Markt verfügbar. „Es ist uns ein Anliegen mit Topexperten aus der Region zusammenzuarbeiten.

So können wir unseren Kunden höchste Effizienz in Qualität und Zeitmanagement garantieren und sind flexibel in unseren weiteren Forschungs- und Entwicklungsarbeiten. Bereits vor der Markteinführung bestellten rund 150 Personen ihre echobell vor“, so Gerald Zrenner.

Mehr Infos unter:

www.echobell.at

www.riz.at