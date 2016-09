Stoffe und Kleidung spielten im Leben von Anita Riesenhuber schon immer eine große Rolle. Darum stand für sie schnell fest sich auch beruflich in diese Richtung zu orientieren. So erlernte sie den Beruf der Damenkleidermacherin in einem kleinen Betrieb in Steyr.

Nach erfolgreichem Abschluss blieb sie ihrem Beruf einige Jahre bis zur Geburt ihrer Kinder treu. Ein wichtiger und positiver Aspekt in ihrem Beruf ist für Anita Riesenhuber der Umgang und die Beratung ihrer Kunden. Vor allem die individuellen Wünsche und die Zufriedenheit der Kunden liegen ihr sehr am Herzen.

So entschied sie sich nach vielen Jahren Berufserfahrung den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen und eröffnete mit Juli 2016 ihre eigene Änderungsschneiderei. „Ein defekter Reisverschluss oder ein anderes Problem an einem ihrer Lieblingskleidungsstücke ist kein Grund dieses nicht mehr zu tragen. Ich ändere, verändere oder rette ihr Lieblingsstück!

Egal um welche Wünsche, Änderungen oder Reparaturen an sämtlichen Kleidungsstücke es sich handelt, ich werde versuchen diese zu erfüllen“, so die Jungunternehmerin stolz über ihre neue Aufgabe. Umfangreiche und professionelle Unterstützung bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt sie vom RIZ, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Ob individuelle Beratungen oder informative Veranstaltungen, das gesamte RIZ Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos.

Mehr Infos unter:

Kontakt Anita Riesenhuber: 0676/4428027

www.riz.at