Die Physiotherapeutinnen Alexandra Drummer und Stephanie Schödl haben 2014 ihr Studium an der IMC Fachhochschule Krems absolviert und im Oktober 2015 ihren Traum einer eigenen Praxis in der Klostergasse 4 in Hollabrunn verwirklicht. „Unsere Motivation schöpfen wir aus der Freude an der Arbeit mit unseren PatientInnen.

Es macht uns Spaß, dass wir in diesem Setting nun die notwendige Zeit haben, um wichtige Therapieerfolge mit unseren PatientInnen herausarbeiten zu können“, so die Physios. Neben ihrer Praxistätigkeit widmen sich die Frauen auch dem Osteopathie-Studium. Dabei handelt es sich um ein manuelles Untersuchungs- und Behandlungsverfahren, das den Bewegungsapparat, die Organe und das Gewebe im Körper betrifft.

Zusätzlich zur klassischen Heilgymnastik/Physiotherapie werden das therapeutische Klettern und die Anpassung podologischer Einlagen angeboten. Die Klettertherapie fördert koordinative, konditionelle und mentale Qualitäten.

Es werden große Muskelgruppen trainiert, die Fähigkeit zur Balance gesteigert sowie die Koordinationsfähigkeit und psychische Ausdauer verbessert. Podologische Einlagen kommen bei Fußfehlstellungen, Knie- und Hüftschmerzen, Wirbelsäulenbeschwerden, Bandscheibenbeschwerden, Verspannungen und Muskelschmerzen sowie verspannungsbedingten Kopfschmerzen zur Anwendung.

Mehr Infos unter:

www.therapieimfokus.at

Kontakt Drummer und Schödl: 0664/8517110, 0660/5510120

