Was brauchen Menschen, um ihre Potentiale voll entfalten zu können? Was ist notwendig, damit Mitarbeitende ihren Beruf mit Engagement, Eigeninitiative und Freude ausüben? Auf diese Fragen hat Mag. Christa Simmet-Jäger Antworten! Sie beschäftigt sich seit Jahren mit Potentialentfaltung, Motivation und Gesundheit in der Arbeitswelt.

Ab sofort bietet die Arbeits- und Gesundheitspsychologin ihr Wissen Firmen wie Privatpersonen an. Dabei profitieren ihre Kunden von erfolgsorientierten Hilfestellungen und der Evaluierung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz. Auch alternsgerechte Arbeit, Stressmanagement/Burnout- Prävention und betriebliche Gesundheitsförderung liegen in ihrem Repertoire. „Führungskräfte erleben neben ihren vielen Aufgaben oft auch noch die Erwartung, die Rolle des Psychologen einzunehmen“, so die Expertin.

Wer hingegen sie als Ansprechperson für ihren Betrieb heranzieht, kann sich entlasten und auf das Kerngeschäft konzentrieren. Der zusätzliche Vorteil: Diese Leistung kann für bis zu 25 Prozent der vorgeschriebenen Präventionszeiten eingesetzt werden. Privatpersonen finden Angebote zur Potentialentfaltung, Unterstützung bei der Stressbewältigung sowie individuelle Beratung und Begleitung auf dem Weg zu einem erfüllteren Berufsleben. Simmet-Jäger unterstützt ihre Kunden dabei, ihre Ressourcen zu erkennen.

