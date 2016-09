Bei ihrer jahrelangen Tätigkeit als konzessionierte Immobilienverwalterin, -vermittlerinund Vermögenstreuhänderin, die sie mit viel Engagement gemacht hat, hat Marion Bartl doch immer eines gefehlt: Tiere. Ihr Großvater war Jäger und hatte seine Hunde selbst erzogen und abgerichtet, sodass sie schon früh mit Tieren und deren Ausbildung in Kontakt kam.

„Tiere haben meine Gefühlswelt immer positiv beeinflusst und wahrscheinlich auch die Freude an der Bewegung in der Natur gelegt. So war vorauszusehen, dass ich eines Tages mit Tieren arbeiten würde“, so die Jungunternehmerin über ihren Schritt sich als Tiertrainerin selbstständig zu machen. Wesentlich beim Ausbilden von Tieren erscheint Frau Bartl, dass das Training soweit wie möglich an die Lebensumstände der Besitzer angepasst ist.

Dies bedeutet, dass das Training mehrheitlich im Zuge des Alltags stattfinden sollte und nicht in gesonderten „Lernstunden“. Neben einer guten Bindung zwischen Besitzer und Tier, legt Frau Bartl besonderen Wert darauf, dass natürlich auch eine positive Verstärkung in Form einer Belohnung für Hund (und Besitzer) nicht fehlen darf.

Professionelle Unterstützung bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt die Jungunternehmerin vom RIZ, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Das gesamte RIZ Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos.

Mehr Infos unter:

www.tiertraining-bartl.at

www.riz.at