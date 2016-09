Sie sind auf der Suche nach einer passenden Location für Ihre individuelle Feier, Hochzeit, Seminar oder ein anderes Event? Dominik Scherz hat sich dieser Frage angenommen und mit seiner Werbeagentur SCHERZ einen Online-Locationfinder „meinelocation.at“ auf den Markt gebracht.

Er soll die Suche nach der passenden Location und allem, was zu einem gelungenen Fest gehört, erleichtern. Das komplette Service steht kostenlos zur Verfügung. „Finden Sie in der Kategorie ,Location’ eine unserer niederösterreichischen Top-Locations, reservieren Sie sich Ihr Angebot und den passenden Wunschtermin direkt beim Anbieter und entdecken Sie somit Ihren neuen Lieblingsort für unvergessliche Momente“, so Scherz über seine unternehmerische Idee.

Ein Auszug der Locations: von märchenhaften Kulissen, wie Schloss Artstetten, historischen Gemäuern im Kloster UND Krems, modernem Lifestyle-Ambiente im LOISIUM in Langenlois bis hin zum Stift Klosterneuburg. Diese Locations lassen Veranstaltungen unvergesslich werden. „Haben Sie ihre Location gefunden, suchen Sie vielleicht nur noch ein Rahmenprogramm für die Veranstaltung selbst?

Wählen Sie in unserer Rubrik ,Rund ums Fest‘ das Catering, die Floristik, Musik oder das Unterhaltungsprogramm aus und runden Sie Ihr Event damit ab. Ich freue mich, Sie auf www.meinelocation.at begrüßen zu dürfen!“, so Scherz.

Mehr Infos unter:

www.meinelocation.at

www.agentur-scherz.at

www.riz.at