Viele Jahre plante und setzte Gregor Pachmann interessenspezifische Gruppenreisen, Incentives und Individualreisen um und war als Produktmanager auch für die Qualität der Angebote verantwortlich. Um seine Vision eines wirklich kundenorientierten Reisebüros mit optimaler Flexibilität und Service in die Realität umzusetzen, wagte er im Frühjahr 2016 gemeinsam mit der Unterstützung des RIZ in Melk den Schritt in die Selbstständigkeit.

Das gewohnte Reisebüro-Service revolutioniert der Jungunternehmer aus Emmerdorf an der Donau mit seinem Firmensitz in Emmersdorf und einem weiteren Kundenbüro in Wien mit seinem „Mobilen Reisebüro“. Kunden können ein vollwertiges Reisebüro ohne Wartezeit und komplett stressfrei zu sich nach Hause holen.

Nicht nur Privatkunden wie Familien, Personen mit langen Arbeitszeiten und ältere Menschen ohne eigenen PKW profitieren von diesem Service, sondern auch Firmen, die Know-how zur Unterstützung der Planung von Betriebsausflügen etc. benötigen.

Als Experte auf dem Markt der Gesundheitsreisen richtet sich das Spezialgebiet von Gregor Pachmann auf medizinische Wellnessreisen, Lifestyle Reisen, Thermenreisen und Reisen nach dem Diabetes Ade! System aus. Die Geschäftsidee trifft bereits 6 Monate nach der Gründung im B2C wie im B2BBereich auf ein äußerst positives Feedback und verspricht ein enormes Zukunftspotenzial.

Mehr Infos unter:

Kontakt Gregor Pachmann: 0677/615 455 64

www.riz.at