Nach ihrem Sportstudium arbeitete Elisabeth Winkler die letzten Jahre in Wien in einem Jugendzentrum und absolvierte nebenbei die Waldpädagogik- Ausbildung. 2015 erfolgte der Umzug nach Aspang und aus den zuvor in Aussicht gestellten Jobmöglichkeiten wurde nichts.

Also beschloss Winkler, sich mit Angeboten im Bereich Waldpädagogik, Bewegung und Gesundheit selbständig zu machen. „Ich bin stolz diesen Schritt gewagt zu haben. Mit meinen Angeboten möchte ich spannende und bereichernde Erlebnisse ermöglichen und die Menschen für den Wald, die Natur und die Bewegung begeistern! Ein besonderes Anliegen für mich ist, mit lokalen Unternehmen zusammen zu arbeiten“, so Winkler.

So konnten für die kommende Herbstund Wintersaison zwei Betriebe aus der Holz- und Forstwirtschaft für gemeinsame Projekte gewonnen werden. Während der Gründung wurde sie vom RIZ umfangreich unterstützt. Die waldpädagogischen Projekte, auf welchen momentan ihr Schwerpunkt liegt, bietet sie für Schulen, Kindergeburtstage oder Familienausflüge an: Dabei wird der Wald mit allen Sinnen erkundet und erforscht.

Neben ihrer Begeisterung, die in allen Projekten steckt, geht die Gründerin bei ihren Angeboten auf die individuellen Wünsche ihrer Kunden ein: Von der inhaltlichen Gestaltung bis hin zum Veranstaltungsort, -(fast) alles kann entsprechend gestaltet werden.

Mehr Infos unter:

Kontakt Elisabeth Winkler: 0676/6906905

www.elisabethwinkler.at