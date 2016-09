Von der Projektentwicklung über die Planung bis hin zur Vermarktung der Immobilie spannt sich der Tätigkeitsbogen des Unternehmens. Von „Build- to-suit“ Lösungen für Unternehmen bis hin zur klassischen Vermarktung von Ein- und Mehrfamilienhäusern.

Im Laufe der nächsten 12 Monate werden noch weitere Dienstleistungen hinzukommen und das ganze Spektrum von Immobiliendienstleistungen abdecken. Die drei Gründer Stefan Linder, Michael Miksch und Richard Pasteiner bringen den notwendige Background mit, Baummeister, Immobilientreuhänder und Finanzexperte, alles vereint in einem Unternehmen, das sich voll und ganz der Zufriedenheit seiner Kunden verschrieben hat.

Klasse statt Masse, das ist für die drei nicht nur ein Schlagwort, sondern der tägliche Auftrag im vollem Einsatz für Ihre Kunden da zu sein. Einige Projekte konnten in der kurzen Zeit schon erfolgreich abgewickelt werden, viele neue stehen in den Startlöchern. So werden gerade zwei neue Wohnimmobilien in Herzogenburg entwickelt. Zusätzlich dazu kommen noch Projekte in St. Pölten und Wien. Unterstützung bei ihrem Schritt in die Selbstständigkeit erhielten die Jungunternehmer von der NÖ RIZ Gründeragentur.

Mehr Infos unter:

www.jäger-immo.at

www.riz.at