Durch Kündigung eines Konzernriesen beschloss Helmut Lobis aufgrund seiner 30-jährigen Erfahrung als Metallfacharbeiter den Schritt in die Selbständigkeit zu wagen.

Er beschloss, seinen ehemaligen Aufgabenbereich bei der STRABAG (vorwiegend Mängelbehebung an Fenstern, Türen) selbstständig weiterzuführen, da große Unternehmen meist kein Interesse an Kleinaufträgen und Reparaturen nach Ablauf der Garantie haben. „Mit meiner fahrenden Werkstatt stelle ich schlecht schließende Fenster und Türen ein und tausche und pflege u.a. Dichtungen und Schließmechanismen bei Fenster und Türen, da eine Reparatur nachhaltiger und günstiger ist als ein Neukauf“, so der Gründer.

Kundenzufriedenheit und Flexibilität sind ihm ein persönliches Anliegen. Herr Lobis arbeitet mit großem Engagement, so kommt es vor, dass er bei Notfällen (wenn z.B. eine Tür nicht sperrt oder herausfällt) schon mal spätabends oder am Wochenende eine Notversorgung vornimmt. Sein Credo lautet: „Wenn Sie nicht zufrieden waren, sagen Sie es mir, wenn Sie zufrieden waren, sagen Sie es weiter…., denn Mundpropaganda ist die beste Werbung.“

Umfangreiche und professionelle Unterstützung bei seinem Schritt in die Selbstständigkeit erhielt der Jungunternehmer vom RIZ, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich. Das RIZ Leistungsangebot ist für Unternehmen in Niederösterreich kostenlos.

