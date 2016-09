„Meine Skulpturen sind eine gelungene Symbiose aus Stein und Edelstahl“ erzählt Rudolf Wagesreither aus Bad Traunstein voller Stolz. Mit Anfang dieses Jahres wagte er den Schritt in die Selbständigkeit, dadurch konnte er sein Hobby zum Nebenberuf machen.

Da er viele Jahre als Schlosser gearbeitet hatte, bringt er ein hohes Maß an Erfahrung in der Verarbeitung von Edelstahl mit. Anfangs fertigte er Skulpturen für seinen privaten Garten, jedoch ließ in die geweckte Leidenschaft nicht mehr los, die in schlussendlich zur Firmengründung bewegte. Mit viel Hingabe und Engagement fertigt er in seiner „NIRU Die Kreativwerkstatt e.U.“ Skulpturen aus Stein in Verbindung mit Edelstahl.

Dabei ist es ihm wichtig, hochwertige Materialien zu verarbeiten sowie bestmöglich auf individuelle Kundenwünsche einzugehen. Besonders beliebt sind die kreativ lustigen Steinvögel, welche auch das Erkennungsmerkmal seines Firmensitzes sind. Bei der „NIRU Die Kreativwerkstatt e.U.“ findet man jedoch für jeden Anlass das passende Geschenk, von Liebesherzen über Blumen bis hin zu beleuchbaren Weihnachtsengel.

Dadurch dass Edelstahl verwendet wird, sind seine Figuren wetterbeständig und über Jahre ein toller Blickfang in jedem Außen- u. Innenbereich. Seine Kunden schätzen vor allem die Individualität seiner Figuren, die ihren Gärten, Eingangsbereiche und im Haus eine besondere Note verleiht.

Mehr Infos unter:

Kontakt Rudolf Wagesreither: 0664/4210861

office@niru.at

