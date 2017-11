Einige Klicks, und die Ware macht sich auf den Weg zu ihrem Käufer. Onlinehandel ist praktisch – er funktioniert von zu Hause aus und ist zumindest bei seriösen Anbietern unkompliziert. Immer mehr Niederösterreicher nützen diese Einkaufsvariante auch für die Besorgung ihrer Weihnachtsgeschenke.

Davon profitiert auch der NÖ-Handel. Genauer gesagt: Online ist der Umsatzbringer im heimischen Handel. Während die Umsätze im stationären Bereich nämlich in den vergangenen zehn Jahren sich von 272 Millionen Euro im Jahr 2006 auf 284 Millionen Euro im Jahr 2016 insgesamt nur leicht nach oben bewegt haben, hat der Onlineumsatz von drei Millionen Euro auf 19 Millionen Euro zugenommen. Das hat eine Berechnung der Wirtschaftskammer (WK) NÖ auf Basis einer Untersuchung der KMU Forschung Aus-tria ergeben.

WindNight/shutterstock

Nur: Noch einmal so viel Geld, wie im Online-Bereich des heimischen Handels ausgegeben wird, wird auch im ausländischen Onlinehandel ausgegeben. Das hat eine Konsumentenbefragung ebenfalls der KMU Forschung ergeben. In Summe kauften die Niederösterreicher 2016 also online um rund 40 Millionen Euro Weihnachtsgeschenke, nur die Hälfte davon aber kam den NÖ-Händlern zugute.

Steigerung „um zwei Prozent herum“

„Der Rest fließt ins Ausland ab“, so Franz Kirnbauer, Obmann der Sparte Handel in der WKNÖ. Aus diesem Grund versucht die WK, auf den heimischen Handel aufmerksam zu machen. Zum einen mit Aktionen wie dem Christmas-Shopping, das mit dem Radiosender Ö3 veranstaltet wird. Zum anderen sollen die Betriebe durch Schulungen digital fit gemacht werden. „Aktuell machen wir vor allem Workshops zu Social-Media-Themen“, so Kirnbauer.

Ein wichtiges Anliegen sei der WK außerdem das Thema Fairness im Steuersystem, betonte Kirnbauer. Denn ausländische Firmen müssen aktuell nur dann Ertragssteuer in Österreich zahlen, wenn sie eine Betriebsstätte hier haben – was für Onlinehändler oft nicht zutrifft.

Für das Weihnachtsgeschäft 2017 erwarten die NÖ-Händler eine Steigerung „um zwei Prozent herum“, so Kirnbauer. In den ersten drei Quartalen des Jahres lag das Umsatzplus des Handels bei 2,5 Prozent. Bundesweit wurden 2016 rund 1,63 Milliarden Euro im Weihnachtsgeschäft umgesetzt.

Weihnachtsumsatz

Es handelt sich um jenes Plus der Umsätze des Monats Dezember, das über dem durchschnittlichen Monatsumsatz liegt. Der durchschnittliche Monatsumsatz ergibt sich aus dem Durchschnittswert der übrigen Monate des Jahres.