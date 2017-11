Daniel Lohninger | NÖN

Daniel Lohninger wurde in Linz geboren und ist in Gmünd aufgewachsen. Dort verdiente er sich noch als Schüler bereits 1991 seine ersten Sporen bei der NÖN. Später arbeitete er als NÖN-Hauptmitarbeiter in den Ausgaben Gmünd und Waidhofen/Thaya mit. Parallel dazu studierte er Publizistik- und Kommunikationswissenschaft, Politikwissenschaft und Geschichte. Das Studium schloss er 2003 mit dem Doktorat ab. 2002 wurde Lohninger Redaktionsleiter in Gmünd. 2012 wurde er nach St. Pölten geholt, wo er bis dato die größte NÖN-Regionalausgabe leitete. Ab November 2012 war Lohninger zudem Chef vom Dienst für den NÖ-Zentralraum. Im Oktober 2017 wurde er zum Chefredakteur-Stellvertreter ernannt. Daniel Lohninger ist verheirat und in St. Pölten und Gmünd wohnhaft.

Walter Fahrnberger | NÖN

Walter Fahrnberger ist gebürtiger Ybbser und begann seine NÖN-Laufbahn 1997 als freier Mitarbeiter in der Melker Sportredaktion, die er ab 1998 auch leitete. Nach Abschluss seines BWL-Studiums arbeitete er bereits für die NÖN-Landeszeitung in St. Pölten in den Ressorts Wirtschaft und Marketing. 2005 übernahm Fahrnberger die Redaktionsleitung der Melker NÖN-Ausgabe und führte diese bis Sommer 2016. Ab 2012 war er zusätzlich auch Chef vom Dienst für das Mostviertel. Im Sommer 2016 wechselte Fahrnberger als Chefredakteur-Stellvertreter ins Pressehaus nach St. Pölten. Fahrnberger lebt in Persenbeug, ist verheiratet und Vater zweier Söhne.

Zur NÖN

Die NÖN erreicht wöchentlich mit 28 Lokalausgaben 532.000 LeserInnen und Leser (österreichweit). Mit einer Reichweite von 33,9 % in Niederösterreich zählt sie zu den stärksten Kaufzeitungen im Bundesland.* Neben der stabilen Entwicklung im Printbereich freut sich die NÖN über eine sehr gute Online-Entwicklung, und so konnte im Oktober die NÖN/BVZ-Gruppe (NÖN.at, BVZ.at, nitelife.at, meinfussball.at) ihren eigenen Reichweitenrekord von 1.021.738 Unique Clients erzielen.

*Quelle für die angeführten Werte ist die MA 2016/17. Erhebungszeitraum: 07/16–06/17. Reichweite der angeführten Medien in Leser pro Ausgabe. Die Daten wurden mittels Zervice berechnet. Die Reichweiten unterliegen einer statistischen Schwankungsbreite.

**Quelle: ÖWA Basic