Ihre diesjährige Vollversammlung bei der Umdasch AG in Amstetten nahm die Industriellenvereinigung (IV) NÖ zum Anlass, Ideen für den Industriestandort NÖ zu sammeln. Und zwar im Vorfeld im Rahmen einer vereinsinternen Klausur.

Im öffentlichen Teil wurden Handlungsfelder diskutiert. „Wenn wir Vorschläge machen, werden wir als die Ausbeuter hingestellt. Wir sind die Letzten, die es in dieser Kette erwischt. Uns geht es darum, möglichst viele Menschen in Beschäftigung zu halten“, findet der Präsident der IV Österreich, Georg Kapsch, dabei klare Worte. Thomas Salzer, Präsident der IV NÖ, sieht vor allem bei administrativer Effizienz, Innovationen und Trends für die Zukunft Handlungsbedarf. Landeshauptmannstellvertreterin Johanna Mikl-Leitner (VP) betonte die Notwendigkeit des Bürokratieabbaus, VP-Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav etwa die Wichtigkeit eines leistungsfähigen Breitbands, wie es in NÖ aktuell vorangetrieben wird.

Thomas Salzer ist aktuell seit rund einem Jahr im Amt.