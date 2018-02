Die Zahl der Neugründungen ging um 14,9 Prozent zurück, wie die Wirtschaftsauskunftei CRIF Österreich erhob. 2016 hatte es demnach noch einen Zuwachs von 5,7 Prozent gegeben. Im Bundesländervergleich seien Oberösterreich und Niederösterreich die bevorzugten Standorte für Firmenhauptsitze.

Die meisten Neugründungen in Oberösterreich und Niederösterreich

Die meisten neuen Unternehmen entstanden im abgelaufenen Jahr in Oberösterreich (21,6 Prozent) und Niederösterreich (18,2 Prozent). Dahinter folgten die Steiermark (14,3 Prozent), Wien (11,5 Prozent) und Tirol (10,2 Prozent). Am wenigsten tat sich im Burgenland (3,3 Prozent) und in Vorarlberg (3,9 Prozent). Auf Wien entfielen 16,8 Prozent der Zahlungsausfälle. Am besten hielten sich die Bundesländer im Westen Österreichs - in Vorarlberg waren es 3,5 Prozent, in Tirol 3,9 Prozent.

Im Fünfjahresvergleich 2013 bis 2017 ging die Zahl der Insolvenzen in der heimischen Industrie der Erhebung zufolge sukzessive zurück. Im abgelaufenen Jahr gab es die meisten Pleiten in Niederösterreich (23,8 Prozent) und in Oberösterreich (18,3 Prozent), wo aber auch die meisten Neugründungen erfolgten.

Starke Eigenkapitalausstattung der Betriebe

"Auch wenn unterm Strich im Jahr 2017 weniger Industrieunternehmen als im Vorjahr gegründet wurden, erlebt Österreichs Industrie im Moment eine klassische Hochkonjunktur", betonte CRIF-Österreich-Chef Boris Recsey. Hierzulande entwickle sich "derzeit kein anderer Wirtschaftsbereich dynamischer".

Die Eigenkapitalausstattung der Betriebe sei stark, wie aus einem Vergleich der Bilanzen der Jahre 2016 und 2015 hervorgeht. In fast allen Bundesländern habe sie sich sogar leicht erhöht - mit Ausnahme von Salzburg und Wien, wo sie stagnierte. Die Industrieunternehmen in Salzburg hatten aber ohnehin bereits die beste Median-Eigenkapitalquote (41,1 Prozent). An zweiter Stelle rangierte Oberösterreich (39,4 Prozent), gefolgt von Wien, Vorarlberg und Kärnten (jeweils 38,9 Prozent). Das Schlusslicht bildeten die Steiermark (33 Prozent) und das Burgenland (34,2 Prozent).