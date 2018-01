650 Bauprojekte sind es, die allein das Land NÖ im 14.000 Kilometer langen Landesstraßennetz im Jahr 2018 umsetzen will. Dafür stehen Gelder in Höhe von 120 Millionen Euro zur Verfügung. Insgesamt werden in die Straßen in Niederösterreich 300 Millionen Euro investiert – den Großteil trägt mit 180 Millionen Euro die Asfinag. Deren Gelder fließen in das Autobahn- und Schnellstraßennetz.

Was die Landstraßen und Brücken angeht, so ist die 8,1 Kilometer lange Umfahrung Wieselburg an der B25, die sich bereits in Bau befindet, das größte Projekt. Insgesamt werden hier 80 Millionen Euro investiert. Die Fertigstellung ist für 2020 geplant. Neben diesem Projekt wird im Landesstraßennetz etwa die Bahnunterführung Stockerau an der B3 realisiert, ebenso wie die Sanierung des Dürnsteintunnels an der B3.

Ergebnisse soll es im Mai geben

An den Autobahnen und Schnellstraßen wird beispielsweise die A5-Umfahrung Drasenhofen weiter vorangetrieben, darüber hinaus wird etwa die S3, die Weinviertler Schnellstraße, zwischen Hollabrunn und Guntersdorf neu gebaut. Außerdem soll heuer der Ausbau der Park & Ride-Anlagen sowie Park & Drive-Plätze vorangetrieben werden. Park & Ride-Anlagen entstehen 2018 in Trautmannsdorf, Gramatneusiedl, Eichgraben und Amstetten. Park & Drive-Plätze entstehen an der A5 Anschlussstelle Poysdorf Nord und an der A 1 Anschlussstelle Öd.

Was die Überlegungen zu einer Waldviertelautobahn angeht, so seien „die ersten Studien vergeben“ worden, so VP-Landesrat Ludwig Schleritzko dazu. Zu Verkehrszahlen, Standortpotenzial und ökologisch sensiblen Gebieten soll es Ergebnisse im Mai geben.