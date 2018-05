Spar zählt zu den größten Lehrlingsausbildnern in Niederösterreich. Aktuell befinden sich 300 Jugendliche in Ausbildung. In diesem Jahr werden 150 neue Lehrlinge für die Bereiche Einzelhandelskauffrau/mann, Lebensmittel- und Feinkostfachverkauf gesucht. Doch die Berufswahl stellt viele Jugendliche vor eine schwierige Entscheidung.

Die Schnuppertage bei Spar bieten unentschlossenen Jugendlichen die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu blicken und einen Eindruck vom Berufsalltag im Supermarkt zu erhalten. Die Schnuppertage können in jedem Spar-Markt absolviert werden. Auch die Bewerbung ist in jedem Markt direkt bei der Marktleitung möglich.

Weitere Informationen zu den Berufs-Schnuppertagen findet ihr unter www.spar.at/schnuppertage.

Diese Lehre zahlt sich aus

Den Mädchen und Jungen stehen insgesamt sechs verschiedene Lehrberufe zur Auswahl, vom Einzelhandel bis zur Bürolehre. Auf die Lehrlinge warten neben einem tollen Arbeitsklima viele Extras wie Zusatzausbildungen und Prämien von über 4.500 Euro. Für besonders gute Leistungen während der gesamten Lehrzeit bezahlt Spar zusätzlich den B-Führerschein.

Karriere nach der Lehre soll dabei nicht nur ein Slogan, sondern gelebte Realität sein. Sehr viele der heutigen Spar-Gebietsleiterinnen und -Gebietsleiter haben die Lehre zur Einzelhandelskauffrau / zum Einzelhandelskaufmann absolviert. Bewerbungen sind direkt im Spar-Supermarkt, Eurospar-Markt oder im Interspar-Hypermarkt in der Nähe oder via

E-Mail an Hermann Steinbatz (hermann.steinbatz@spar.at) möglich.