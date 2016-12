Die Junge Industrie (JI) Niederösterreich/Burgenland hat eine neue Geschäftsführerin. Die 29-jährige Niederösterreicherin Gerti Süss seit September 2015 Pressesprecherin der Industriellenvereinigung NÖ, übernimmt die Agenden von Lenz Simon, der im Jänner 2017 zur PR- und Strategieberatung Gehrer Plötzeneder DDWS Corporate Advisors GmbH wechselt.

„Lenz Simon hat in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit für die IV NÖ und die Junge Industrie geleistet. Mit Gerti Süss haben wir eine kompetente Nachfolgerin für das Team der Jungen Industrie NÖ/Bgld gefunden“, so IV NÖ-Präsident Thomas Salzer über den Wechsel in seinem Team.

Süss bringt umfangreiches Know-How mit

„In der Jungen Industrie haben wir in den vergangenen fünf Jahren einige Projekte erfolgreich umsetzen können – etwa die Awareness-Bildung rund um das Thema ,Kultur des Scheiterns‘. Ich wünsche Lenz Simon alles Gute für seine neue berufliche Herausforderung“, sagt Matthias Unger, seit 2013 Vorsitzender der Jungen Industrie NÖ/Bgld, und weiter: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Gerti Süss. Sie hat sich bereits in den vergangenen Monaten in der Jungen Industrie NÖ/Bgld engagiert und bringt umfangreiches Know-How aus dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit mit.“

Gerti Süss ist seit September 2015 bei der Industriellenvereinigung NÖ beschäftigt und dort für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Ihre Kompetenzen werden nun um die Geschäftsführung der Jungen Industrie erweitert. Zuvor war Süss mehrere Jahre Redakteurin der NÖN Landeszeitung.