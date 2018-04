In den mit mehr als 8000 Häftlingen mehr als vollen Gefängnissen in Österreich werden dringend neue Justizwachebeamte gesucht. Rund 150 Planstellen sind dort unbesetzt.

Aber es ist gar nicht so einfach, geeignetes Personal zu finden. Denn rund die Hälfte der getesteten Bewerber scheitert an mangelnden Kenntnissen beim Rechtschreiben, Rechnen oder beim Allgemeinwissen. Das enthüllt jetzt erstmals Justizminister Josef Moser, wie dessen der NÖN vorliegende Auskunft bestätigt.

Schon bisher war bekannt, dass viele Anwärter auf einen Posten bei der Polizei, die Tests für eine Einstellung nicht schaffen. Einer breiteren Öffentlich bisher nicht bekannt war, dass dies bei der Justizwache ähnlich ist. Der NÖN liegen die entsprechenden Zahlen vor.

Zuerst gab es fast 3000 Bewerber

Von Mitte 2015 bis Ende 2017 haben sich nach Angaben von Justizminister Moser 2828 Personen für eine Aufnahme in den Justizwachedienst beworben. 1645 davon sind dann zu dem Aufnahmeverfahren angetreten, die anderen haben entweder ihre Bewerbung zurückgezogen oder wollten aus anderen Gründen die Tests nicht mitmachen.

Rund die Hälfte davon, nämlich 819 Bewerber und Bewerberinnen, sind wegen mangelnder Beherrschung der sogenannten Kulturtechniken – das sind Tests in Rechtsschreiben, Rechnen und Fragen zum Allgemeinwissen – sowie bei den sportmotorischen Aufgaben ausgeschieden. Diese detaillierte Auskunft hat Moser der Neos-Nationalratsabgeordneten Stephanie Krisper in der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage erteilt. Lediglich 210 Anwärter haben das Aufnahmeverfahren bisher bestanden und sind in den Justizdienst eingetreten.

529 weibliche und männliche Bewerber sind an den psychologischen Test in den Aufnahmeverfahren gescheitert, wird als weiterer Grund angeführt. Für 98 Kandidaten war wegen medizinischer Gründe keine Anstellung möglich, teilte der Justizminister darüber hinaus mit.

Tests wurden leichter gemacht

Änderungen wurden inzwischen nach einer internen Bewertung bereits vorgenommen. Die Aufnahmetests sind seither einfacher: Es seien zunächst „die Hürden bei den Kulturtechniken um jeweils 10 Prozent gesenkt“ worden, wie der Justiz-Ressortchef erläuterte. Noch nicht abgeschlossen sind interne Beratungen über Vorschläge, auch die psychologischen Tests nachzujustieren. Grundsätzlich werde aber am jetzigen Aufnahmeverfahren festgehalten, betonte Minister Moser.